Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Вопрос борьбы с новым коронавирусом 2019-nCoV Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином уже обсуждал, заявил 29 января президент США в Белом доме.

О взаимодействии с Си Трамп упомянул в ходе подписания нового торгового соглашения с Канадой и Мексикой.

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При этом он назвал своего другого торгового партнёра — Китай — «потрясающей страной», а отношения с Пекином лучшими за всю историю.

Трамп «Мы очень хорошо взаимодействуем с ними сейчас по ситуации с вирусом, очень тесно сотрудничаем. Я говорил с Си Цзиньпином».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от коронавируса скончались 133 человека. Китай принимает срочные меры по борьбе с эпидемией.

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