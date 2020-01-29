Вашингтон, 29 января 2020, 21:39 — REGNUM Вопрос борьбы с новым коронавирусом 2019-nCoV Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином уже обсуждал, заявил 29 января президент США в Белом доме.
О взаимодействии с Си Трамп упомянул в ходе подписания нового торгового соглашения с Канадой и Мексикой.
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При этом он назвал своего другого торгового партнёра — Китай — «потрясающей страной», а отношения с Пекином лучшими за всю историю.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, от коронавируса скончались 133 человека. Китай принимает срочные меры по борьбе с эпидемией.
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