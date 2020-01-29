Страсбург, Франция, , 21:23 — REGNUM Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») призвал ассамблею полностью подтвердить полномочия делегации, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

«В случае неподтверждения полномочий мы будем вынуждены уйти, и снова ПАСЕ окажется в глубоком кризисе, история повторится по кругу», — сказал Толстой в ходе выступления.

Он обратил внимание на то, что во время отсутствия делегации ПАСЕ слышала ложь о политике страны.

«Вы в течение пяти лет нашего отсутствия вы слушали ложь о нашей страны. Невозможно очернять страну, не зная фактов», — указал он.

Парламентарий также ответил на заявления делегаций Грузии по поводу Абхазии и Южной Осетии, а также Украины в связи с Крымом.

«Грузия и Украина применили армию против собственных граждан, и это вопиющее нарушение прав человека осталось незамеченным… Они не будут жить с теми, кто стрелял в них из танков и самолетов. А вы утверждаете, что это агрессия», — отметил парламентарий.

Россия открыта для диалога.

«Мы готовы обсуждать любые проблемы, но это должен быть диалог, а не попытки одних наказать других», — заявил он.

Делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис и представитель Латвии Мария Голубева оспорили полномочия делегации РФ по существенным основаниям. Глава группы Объединенных европейских левых представитель Нидерландов Тини Кокс подготовил доклад по поводу полномочий делегации РФ. ПАСЕ обсуждает вопрос о полномочиях делегации России.

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