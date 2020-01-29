Санкт-Петербург, , 21:25 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 29 января подписал распоряжение городского правительства, которым освободил от занимаемой должности председателя Комитета по физической культуре и спорту Наталью Антюх. Известная российская спортсменка занимала эту должность чуть более года, с 15 января 2019 года.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

«Временное исполнение обязанностей председателя Комитета по физической культуре и спорту возложено на заместителя председателя комитета Наталию Сафонову», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, Юрий Калабин освобожден от должности председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Как сообщали СМИ, Калабин уезжает в Москву, где станет помощником нового вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Врио председателя комитета, который возглавлял Калабин с января 2019 года, назначен заместитель председателя комитета Алексей Яковлев.

Как ожидается, в ближайшее время кадровая ротация в отраслевых и районных органах власти Петербурга продолжится.

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