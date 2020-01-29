Санкт-Петербург, 29 января 2020, 21:25 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 29 января подписал распоряжение городского правительства, которым освободил от занимаемой должности председателя Комитета по физической культуре и спорту Наталью Антюх. Известная российская спортсменка занимала эту должность чуть более года, с 15 января 2019 года.
Наталья Антюх родилась в Ленинграде в 1981 году. Имеет высшее спортивное и менеджерское образование. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, неоднократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России. С 2016 года работала заместителем директора по методической работе Центра олимпийской подготовки «Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике».
«Временное исполнение обязанностей председателя Комитета по физической культуре и спорту возложено на заместителя председателя комитета Наталию Сафонову», — сообщили в пресс-службе Смольного.
Кроме того, Юрий Калабин освобожден от должности председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
Как сообщали СМИ, Калабин уезжает в Москву, где станет помощником нового вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Врио председателя комитета, который возглавлял Калабин с января 2019 года, назначен заместитель председателя комитета Алексей Яковлев.
Юрий Калабин родился в Сочи в 1963 году, имеет высшее образование по специальности «гидрофизика», в 1992 году окончил Международный банковский институт. Работал на руководящих должностях коммерческих структур Санкт-Петербурга, Москвы и Тюмени. Был финансовым директором на «Электросиле» и «Ленинградском Металлическом заводе». С 2017 года, до назначения в Смольный, — генеральный директор АО «КРП-инвест» Холдинга РЖД.
Как ожидается, в ближайшее время кадровая ротация в отраслевых и районных органах власти Петербурга продолжится.
Читайте ранее в этом сюжете: Объяснивший снижение продажи хлеба чиновник Смольного уходит в Белый дом