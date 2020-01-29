Москва, , 21:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Олегом Николаевым, который 29 января назначен врио главы Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Николаев заявил, что планирует начать работу в республике с оценки ситуации. Также он отметил необходимость провести инвентаризацию действующих программ с точки зрения их соответствия положениям послания президента Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, после череды скандалов глава Чувашии Михаил Игнатьев был снят главой государства с должности «в связи с утратой доверия».

До назначения в республику Олег Николаев являлся депутатом Госдумы седьмого созыва, заместителем председателя комитета по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 20 января 2020 года был назначен председателем комитета по делам национальностей.

В 2015 году Николаев участвовал в выборах на пост главы Чувашии от «Справедливой России». Тогда победу одержал Игнатьев от «Единой России» с результатом 65,54% голосов избирателей. Николаева поддержали 14,73% участников голосования. Явка составила 58,65%.