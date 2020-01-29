Ташкент, , 21:10 — REGNUM В Агентстве информации и массовых коммуникаций (АОКА) при администрации президента Узбекистана состоялось расширенное заседание, в ходе которого исполняющий обязанности директора АОКА Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева подали заявление об уходе, говорится в сообщении организации.

Расширенное заседание прошло под председательством главы администрации президента страны Зайнилобиддина Низомиддинова.

Отмечается, что Низомиддинов особо отметил достижения агентства и высоко оценил личный вклад Алламжонова и Мирзиёевой в реализацию демократических реформ в сфере СМИ, защиту прав журналистов и блогеров, повышение эффективности взаимодействия руководителей государственных органов со средствами массовой информации.

Также сообщается, что Алламжонов и Мирзиёева, которая, к слову, является дочерью действующего главы государства, намерены продолжить работу в негосударственном секторе.