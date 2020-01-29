Тбилиси, , 21:04 — REGNUM У двух туристок из Китая, которым провели исследования в Батуми, не только коронавируса, но и никакого вируса вообще не обнаружили. Об этом журналистам заявила заместитель министра здравоохранения Аджарской автономной республики Нино Нижарадзе.

По ее информации, четыре женщины из Китая прибыли в Батуми вчера, 28 января, и у двух из них отмечалась повышенная температура, из-за которой они и были взяты под наблюдение и обследованы.

Китайские туристы Аджарский регион уже покинули, но куда они направились, замминистра не уточнила.