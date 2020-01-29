Белгород, , 21:06 — REGNUM Если ли на белом свете предприятия, которые работают не во вред, а на улучшение экологической обстановки? «Нет, но уже создаются», — отвечают сотрудники Белгородского научно-образовательного центра, организованного на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета. Цель запуска таких предприятий — избавить регион от отходов, превратив их в строительный гипс и топливо.

По мнению директора федерального исследовательского центра «Немчиновка» Сергея Воронова, для предотвращения деградации окружающей среды в России необходимо выделять ежегодно примерно 150 млрд рублей, что является неподъемной суммой для нашей страны. Следовательно, необходимо искать другие пути «рационального природопользования».

Под таким рациональным природопользованием ученые белгородского НОЦ в кооперации с топ-менеджментом областных компаний понимают минимизацию отходов — коммунальных, строительных и прочих.

Командой ученых НОЦ уже разработана технология и спроектировано опытно-промышленное оборудование для переработки гипсовых отходов промышленных предприятий, в частности Белгородского завода лимонной кислоты. Ученые рассчитали, что по разработанной ими технологии можно получать гипсовое вяжущее марки Г5 себестоимостью не выше 1350 рублей за тонну, что в два раза ниже рыночных цен.

От Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» белгородским властям поступило предложение создать экотехнопарк, позволяющий перерабатывать твердые коммунальные отходы, в том числе и крупногабаритные, путём привлечения отсортированных отходов в хозяйственный оборот как источников вторичного сырья и альтернативного топлива: электрической и тепловой энергии. Мощность экотехнопарка будет достигать 600 тыс. тонн отходов в год. Осталось только найти потенциального инвестора.

Аналогичные экотехнопарки уже созданы в республике Татарстан и в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Калуге.

Мусорная реформа в Белгороде началась, как и предписывалось законом, в 2019 году. Однако, по сообщениям в СМИ, ожидаемых результатов не принесла: перерасход средств на одноразовые контейнеры, протекающие мусоровозы и постоянная антисанитария во дворах, нерегулярный вывоз мусора, отсутствие мусорных площадок и баков, возникновение стихийных свалок охарактеризовали ушедший «мусорный» год в регионе. Зато в рамках реформы в октябре 2019 года был запущен мусоросортировочный комплекс, представляющий собой сортировочный цех, цех переработки полимерных отходов и полигон для захоронения. В сортировочном цехе отбор мусора происходит вручную. При этом отсортировывается только пластиковая упаковка.

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