Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей «голосовать сердцем» по резолюции об отмене разрешения на использование военной силы в Ираке, которое было выдано в 2002 году. Соответствующую запись он разместил 29 января в своём микроблоге в Twitter.

«Что касается военной резолюции по Ираку, которая завтра будет вынесена на голосование в Палате представителей, мы сократили численность до 5000 солдат, и намерены сокращать её и далее, я хочу, чтобы все, республиканцы и демократы, проголосовали своим сердцем!» — написал глава Белого дома.

Речь идёт о законе от 2002 года, дающем президенту США право на применение военной силы за рубежом (AUMF). Именно на этом документе основывалась администрация Дональда Трампа при проведении в Багдаде операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Помимо этого, завтра на голосование в Конгрессе должен быть вынесен проект документа о запрете финансирования наступательных военных операций против Ирана без разрешения законодателей.

Ранее в Белом доме заявили, что президент наложит вето на оба документа, поскольку их принятие «ободрит врагов Соединённых Штатов» и ограничит возможности Вашингтона по «защите американских и союзнических сил».