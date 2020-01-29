Тбилиси, 29 января 2020, 20:52 — REGNUM Грузия достигла огромного прогресса, но сделать нужно еще очень многое — так определила свою главную задачу посол США в Грузии Келли Дегнан, которая 29 января прибыла в Тбилиси.
По ее словам, служить послом в Грузии для нее большая честь, и она с нетерпением ждет начала работы, чтобы внести свой вклад в дальнейшее упрочение и без того сильного партнерства между США и Грузией.
Она выразила уверенность, что вместе с Вашингтоном внесет весомый вклад в достижение стабильности, успеха и безопасности Грузии.