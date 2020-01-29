Тбилиси, , 20:52 — REGNUM Грузия достигла огромного прогресса, но сделать нужно еще очень многое — так определила свою главную задачу посол США в Грузии Келли Дегнан, которая 29 января прибыла в Тбилиси.

По ее словам, служить послом в Грузии для нее большая честь, и она с нетерпением ждет начала работы, чтобы внести свой вклад в дальнейшее упрочение и без того сильного партнерства между США и Грузией.

«США уже 30 лет сотрудничают с Грузией, чтобы помочь ей в строительстве демократических институтов, усилении экономики, улучшении образования и здравоохранения и усилении возможностей по защите собственных границ и граждан», — напомнила дипломат.

Она выразила уверенность, что вместе с Вашингтоном внесет весомый вклад в достижение стабильности, успеха и безопасности Грузии.