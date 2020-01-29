Триполи, , 20:51 — REGNUM Турецкие военные высадились в Ливии, сообщает 29 января Drive.

Также сообщается, что в Ливию доставлена турецкая бронетехника. Издание отмечает, что в Ливии замечены два фрегата ВМС Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский президент Эммануэль Макрон 29 января обвинил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении обещания не поставлять Триполи своих военных — только инструкторов и военных советников.

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