Лондон, , 20:26 — REGNUM Сводная сестра Анны Франк Ева Шлосс заявила о «поддельных фотографиях», запечатлевших в 1945 году освобождение концлагеря Освенцим воинами Красной Армии.

Об этом Ева Шлосс заявила 27 января в эфире одного из британских телеканалов.

По словам пожилой женщины, которая в 15-летнем возрасте оказалась в Освенциме, у солдат, которые освободили узников лагеря смерти, «не было фотоаппаратов».

Поэтому Ева Шлосс, выступающая по теме Холокоста во многих учебных заведениях в разных странах, считает кадры освобождения Освенцима «поддельными».

Стоит отметить, что в 2012 году госпожа Шлосс рассказывала о том, что советские военнослужащие помогли узникам концлагеря выжить, вывезли их в Советский Союз, где несчастных измождённых людей лечили и откармливали.

«Они нас кормили, берегли, одевали, следили за нами. Они помогли нам выжить! Несмотря на то что мы стали свободными, бои продолжались. Вместе с советскими солдатами мы были направлены в Советский Союз. В мае 1945 года мы вернулись в Голландию», — рассказывала Ева Шлосс в 2012 году.

Напомним, сеть нацистских лагерей смерти Аушвиц-Биркенау, также известная как Освенцим, была расположена на территории Польши, оккупированной нацисткой Германией.

Вся территория Польши была освобождена Красной Армией и входившими в её состав соединениями войска Польского. Ни одна из армий других участников антигитлеровской коалиции в освобождении Польши не участвовала.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент на Западе раскручивается кампания по уравниванию нацисткой Германии и Советского Союза. По версии политиков США и ряда стран Европы, СССР виновен в начале Второй мировой войны наравне с нацистами.

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