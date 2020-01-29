Идлиб, Сирия, , 20:23 — REGNUM Больше трёхсот сирийцев погибли в Идлибе с начала перемирия, сообщил 29 января журналистам глава Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Уточняется, что начиная с 9 января в зоне деэскалации убит 121 и пострадали 254 мирных жителей Идлиба, погибли 211 сирийских военнослужащих.

По словам российского генерал-майора, под контролем Сирийской арабской армии находится 27 населённых пунктов Идлиба. В частности, в отбитый 28 января город Маарет-эн-Нуман доставляется продовольствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января в Сирии было объявлено перемирие, но боевики ежедневно атакуют сирийские войска и обстреливают мирные поселения.

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