Екатеринбург, , 20:07 — REGNUM Бывший полпред президента в Уральском ФО Игорь Холманских ушёл с поста председателя совета директоров корпорации «Уралвагонзавод». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе организации.

Кроме того, он вышел и из состава совета. Причины такого шага в корпорации не озвучили.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник сборочного цеха УВЗ Игорь Холманских стал полпредом в мае 2012 года. А в 2018 году он покинул этот пост. В июле 2018-го его избрали председателем совета директоров корпорации УВЗ.