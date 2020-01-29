Тбилиси, , 20:05 — REGNUM Новый посол США Келли Дегнан уже прибыла в Грузию, сообщает посольство США в Грузии.

«Посольство США с радостью сообщает о прибытии посла Келли Дегнан в Тбилисский международный аэропорт. Приветствуем Вас в Грузии, госпожа посол! Мы с нетерпением ожидаем совместной работы для упрочения партнерства между США и Грузией», — говорится в коротком заявлении посольства.

На сайте посольства размещена и краткая информация о новом руководителе дипломатического ведомства.

Келли Дегнан — карьерный дипломат в ранге советника-посланника, которая до последнего времени была политическим советником командования ВМС США в Европе и Африке. До назначения на эту позицию Келли Дегнан служила заместителем руководителя дипломатической миссии США в Италии, заместителем исполнительного секретаря в Госдепартаменте и заместителем руководителя дипломатической миссии США в Косово.

В течение 25-летней карьеры Келли Дегнан работала политическим советником в представительстве США в НАТО. Она является специальным заместителем Госсекретаря и советника секретаря Госдепартамента по политическим вопросам. Степень бакалавра получила в университете Northwestern University, а степень доктора права — в университете Южной Калифорнии. Владеет итальянским, французским, турецким языками и урду.