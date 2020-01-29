Рим, , 20:01 — REGNUM Необходимо не допускать каких бы то ни было «внешних вмешательств» в ситуацию в Ливии, написал на своей странице в Twitter в среду, 29 января, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Для нормализации ситуации в стране нужно прежде всего полностью перекрыть экспорт оружия, каким бы путем — по воздухе, по земле или по воде — оно ни поступало в Ливию, считает министр.

Необходимо в полной мере выполнять и развивать те договоренности, что были достигнуты во время «берлинской конференции» по ливийскому вопросу, отметил Ди Майо.