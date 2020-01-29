Луганск, , 19:58 — REGNUM Представители Украины и республик Донбасса на переговорахгуманитарной подгруппы в Минске договорились об обмене списками пленных. Об этом сообщила 29 января представитель Луганской Народной Республике в подгруппе Ольга Кобцева.

«Стороны договорились предоставить списки удерживаемых с целью их дальнейшей верификации и подтверждения», — приводит её слова ТАСС.

Кобцева добавила, что в целом переговоры гуманитарной подгруппы прошли в достаточно конструктивном ключе.

Как передавало ИА REGNUM, первый за два года обмен удерживаемыми лицами стороны конфликта в Донбассе провели в конце декабря Обмен состоялся по формуле «всех установленных на всех установленных», украинской были переданы 76 пленных, Донецкой Народной Республике — 61, Луганской Народной Республике — 63.

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