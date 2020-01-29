Хмеймим, Сирия, , 19:58 — REGNUM Сирийская правительственная армия проводит военную операцию в районе города Алеппо и провинции Идлиб в ответ на агрессивные действия боевиков, сообщил 29 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он подчеркнул, что военная операция сирийской армии направлена на разгром террористов в пригородах Алеппо и Идлибе.

«В ответ на агрессию террористов командование САР предприняло контрнаступательные действия с целью разгрома экстремистских группировок, сконцентрированных в западных пригородах города Алеппо, а также в районе городов Маарет-Эн-Нуман и Серакаб провинции Идлиб», — сказал Юрий Боренков.

Начальник российского Центра подчеркнул, что удары наносятся исключительно по позициям, боевой технике и скоплениям живой силы боевиков.

«Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Этот факт были вынуждены признать даже такие ангажированные западные неправительственные организации как «Сирийская обсерватория по правам человека», — отметил Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийские военные заявили о прорыве линии обороны террористов в зоне «Идлиб».

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