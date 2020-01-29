Страсбург, Франция, , 19:44 — REGNUM Власти Молдавии готовы обсуждать «особый статус» Приднестровья в составе республики. Об этом заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

«Важной задачей в развитии диалога по приднестровской проблематике для руководства страны и всего политического класса является разработка основных параметров особого статуса Приднестровья в составе суверенной и территориально целостной Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ, с соответствующим механизмом гарантий основных прав и свобод человека», — сказал Додон с трибуны ПАСЕ

Он добавил, что одним из ключевых положительных факторов в этом процессе является предложенная им стратегия по продвижению международного признания статуса постоянного нейтралитета Молдавии. Это, по словам Додона, «будет способствовать укреплению безопасности в данном регионе Европы».

«В связи с этим мы приветствуем инициативу Российской Федерации, озвученную в августе 2019 года, о намерении возобновить процесс вывоза и утилизации боеприпасов с территории Республики Молдова», — добавил Додон.

Он рассказал, что за три года на посту президента семь раз встречался с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, и за это время удалось реализовать ряд проектов по повышению мер доверия.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе предвыборной президентской кампании 2016 года нынешний президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что федерализация является единственным решением молдавско-приднестровского конфликта. Однако после избрания президентом он плавно сменил риторику на ещё более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинёва на протяжении последних лет.

Затем оказалось, что речь идет об автономии — наподобие той, что обладает Гагаузия, о которую в Молдавии регулярно «вытирают ноги» и «автономия» которой постоянно нарушается молдавскими властями. Тем не менее Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счёт с Москвой, где его считают «надёжным партнером».

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