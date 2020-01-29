Донецк, , 19:43 — REGNUM По итогам января 2020 года в Донбассе отмечено увеличение количества погибших и раненых среди мирного населения, заявила 29 января журналистам спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау.

По информации ОБСЕ, рост числа жертв и пострадавших отмечается по сравнению с показателями конца 2019 года, причём главными причинами гибели людей являются артиллерийские обстрелы и подрывы на минах.

По словам Хайди Грау, количество нарушений режима прекращения огня не выросло, однако число пострадавших увеличилось.

Об этом спецпредставитель ОБСЕ сообщила итогам заседания контактной группы в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины с апреля 2014 года продолжают картельную военную операцию против народа Донбасса, не смирившегося с нацистским госпереворотом в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным, жертвами вооруженного конфликта стали 15 тыс. человек.

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