Ашхабад, , 19:41 — REGNUM Гражданам Туркмении настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в Китай до тех пор, пока в этой стране не улучшится ситуация, связанная с заражением большого количества людей опасной инфекцией, передает «Orient».

Отмечается, что давая такие рекомендации, туркменские власти пытаются предотвратить проникновение на территорию Туркмении смертельного коронавируса.

По официальным данным, в настоящее время в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Китае зафиксировано 6078 случаев заболевания новым коронавирусом. В результате болезни уже умерли 132 человека.

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