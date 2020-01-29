Москва, , 19:41 — REGNUM В «Справедливой России» надеются, что назначение врио главы Чувашии Олега Николаева — не последнее кадровое решение президента РФ с опорой на кадры партии, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

«Это второй из глав регионов страны, назначенный от «Справедливой России». Уверен, это далеко не последнее кадровое решение президента с опорой на наши кадры. Будут еще и другие», — заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Президент РФ подписал указ об отставке Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия и назначил врио главы региона главу комитета Госдумы по делам национальностей Олега Николаева.

Миронов также отметил, что до следующего единого дня голосования немногим меньше восьми месяцев.

Среди губернаторов «Справедливую Россию» представляет глава Омской области Александр Бурков.

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