Ашхабад, , 19:39 — REGNUM В Ашхабаде состоялось третье заседание конституционной комиссии, посвященное вопросам внесения в Конституцию Туркмении изменений и дополнений, в результате которых в стране будет создан двухпалатный парламент. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Возглавляющий комиссию президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что обновление Основного закона страны позволит повысить роль и расширить полномочия туркменского парламента, а также повлияет на дальнейшую демократизацию системы государственного управления.

Туркменский лидер предложил назвать новый двухпалатный парламент Национальным советом Туркмении, его законотворческую палату — Меджлисом, а представительную палату — Халк Маслахаты.

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