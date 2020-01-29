Иерусалим, , 19:53 — REGNUM Американская «сделка века» предполагает, что столица Палестины будет размещена на территории Восточного Иерусалима, сообщил 29 января журналистам посол США в Израиле Дэвид Фридман.

По словам американского дипломата, который дал пояснения по обнародованному 28 января американскому проекту ближневосточного урегулирования, палестинскую столицу предлагается расположить за барьером безопасности.

Фридман «Барьер безопасности находится внутри муниципальной границы».

Как отмечает американский посол, те арабы, которые сейчас проживают в Иерусалиме, смогут выбрать себе гражданство — палестинское или израильское.

Он выразил мнение Вашингтона, который считает, что только теперь, когда Иерусалим контролируется Израилем, в нём поддерживается порядок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп 28 января раскрыл детали плана по урегулированию арабо-израильского конфликта, получившего название сделки века. США и Израиль готовы признать Палестину как государство, но не признают палестинской часть Иерусалима, сирийскими — Голанские высоты.

К тому же США в этом проекте ещё раз признают право Израиля на поселения на Западном берегу Иордана, хотя эти территории являются палестинскими.

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