Тбилиси, , 19:37 — REGNUM Закон в Грузии никто обойти не сможет, но с другой стороны, у Грузии как председателя Комитета министров Совета Европы есть обязательства, и она должна их выполнить. Так прокомментировал журналистам слова президента Саломе Зурабишвили о возможности приезда российской делегации на встречу глав МИД стран СЕ в Тбилиси премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Президент, в частности, заявила, что Грузия — гостеприимная страна и в отличие от России свои международные обязательства выполняет. И если понадобится, то для российской делегации может и «обойти» собственное законодательство (имелся ввиду закон об «оккупированных территориях», согласно которому лица, побывавшие в Абхазии и Южной Осетии без разрешения грузинских властей, подвергаются определенным санкциям). Позднее, комментируя журналистам свое же заявление, Саломе Зурабишвили заверила их, что никого лично из России она не приглашала.

«Никто обойти законодательство Грузии не сможет. Но Грузия является председателем Совета Европы, и это факт, а России, к сожалению, был восстановлен статус члена Совета Европы. Наступит время, когда все будет сделано в соответствии с законодательством Грузии», — уклончиво пояснил премьер.

Он еще раз подчеркнул, что правительство Грузии действует в соответствии с собственным законодательством, а в случаях, когда не может найти выхода, идет к партнерам и вместе с ними пытается его найти.

Ажиотаж возник в связи с тем, что делегацией России на предстоящей в мае встрече глав МИД стран Совета Европы будет руководить Сергей Лавров, который остался в правительстве России после произведенных изменений. А он считается в Грузии «нарушителем закона об оккупации», так как посещал Абхазию и Южную Осетию «без согласия и ведома грузинского руководства».