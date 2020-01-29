Когалым, Югра, , 19:37 — REGNUM Глава «Лукойла» Вагит Алекперов вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой готовятся к визиту президента России Владимира Путина. Сегодня, 29 января, они проинспектировали объекты, которые собираются представить главе государства, сообщает интернет-газета NEFT.

Вагит Алекперов признался изданию, что предложение Владимиру Путину посетить Югру согласовывалось с Натальей Комаровой, которую называют ещё «хозяйкой Югры».

«Мы надеемся, что в этом году визит президента состоится. Уверен, что Наталья Владимировна презентует те объекты, которые мы совместно строим в этом прекрасном городе», — заявил президент «Лукойла».

Напомним, что главу государства Вагит Алекперов приглашает в Когалым не впервые. В 2017 году глава ПАО «Лукойл» пригласил Владимира Путина увидеть воочию социальную работу корпорации в этом городе. Очередное приглашение прозвучало 28 января 2020 года. Президент России поддержал идею Вагита Алекперова провести в Когалыме совещание по развитию моногородов.