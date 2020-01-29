Москва, , 19:32 — REGNUM Смена губернатора в Чувашии даёт надежду на лучшее для республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, представитель республики Чувашия в Госдуме Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия и назначил на должность временно исполняющего обязанности губернатора депутата Госдумы фракции «Справедливая Россия» Олега Николаева.

«Мудрое и абсолютно верное решение со стороны президента. Во-первых, освободить Игнатьева, поскольку он не справился со своими обязанностями: республика среди самых бедных регионов страны, имеет самый низкий доход на душу населения в Приволжском федеральном округе, а за годы правления Игнатьева больше чем вдвое сократились инвестиции в регион», — отметил Аксаков.

Назначение на должность Олега Николаева Аксаков всячески поддерживает.

«Его приход вселяет уверенность, что ситуация будет меняться к лучшему, поскольку у него есть опыт работы в бизнесе, руководителем кредитной организации в республике, опыт работы чиновником в правительстве Чувашии и дальше достаточно успешная работа в Госдуме — не зря его, молодого депутата, первый раз избравшегося в Госдуму, несколько дней назад назначили председателем комитета, видя, как он успешно работает», — отметил Аксаков.

По его словам, Николаев достаточно молодой, здоровый и спортивный, поэтому у него есть силы «пахать и пахать».

«Очень важно сейчас объединять элиты и весь народ в целом, вселить веру, надежду и доверие к власти, чтобы создать атмосферу созидания, атмосферу для самореализации молодых. Уверен, что он справится, но и мы, конечно, будем помогать», — подчеркнул Аксаков.

По его словам, такое решение поддерживают и граждане, которые живут в Чувашии.

«Хорошее решение, хорошая новость, уверен, что президент не разочаруется в своём избраннике… У меня разрывается телефон от поздравлений, в соцсетях читаю сообщения с текстом «ура», — рассказал Аксаков.

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