Москва, , 19:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи российский лидер отметил активность баварских компаний в России.

«С Москвой у Баварии всегда были добрые отношения. Должен отметить, что и у меня всегда были очень добрые и товарищеские, и деловые отношения с вашими предшественниками. И это не случайно», — сказал Владимир Путин.

Также президент России напомнил, что представители Баварии очень активно работают в России с 1995 года. Более того, каждая пятая немецкая компания, работающая в России, имеет баварское происхождение. Более половины всех крупных германских инвестиций в российскую экономику организованы компаниями из Баварии.