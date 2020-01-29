Москва, , 19:30 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал назначение депутата этой фракции Госдумы Олега Николаева на пост врио главы Чувашии «давно ожидаемым», передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

«Назначение Николаева — совершенно правильное и давно ожидаемое нашей партией решение президента РФ. Могу сказать, что мы давно добивались этого решения. Николаев — хорошо известен в республике с самой положительной стороны», — отметил Миронов.

Он дал положительную характеристику врио губернатора.

«Это очень порядочный, грамотный и что немаловажно всегда ориентированный на людей руководитель. Уважение, внимательное отношение к людям — это то, чего в последнее время явно не хватало чувашской региональной власти», — заверил Миронов.

Миронов также считает, что Николаев справится с решением социальных задач региона.

«Уверен, серьезные социальные задачи, которые ставит глава государства перед исполнительной властью, Олегу Алексеевичу, что называется по плечу. Он прекрасно знает регион, с ним связана вся его трудовая биография, здесь он прошел серьезный трудовой путь от строителя-монтажника до депутата Государственной думы», — указал он.

Миронов напомнил, что в 2015 году Олег Николаев уже выдвигался «Справедливой Россией» на должность главы Чувашской Республики. На выборах он занял второе место, набрав около 15% голосов.

Олег Николаев возглавляет комитет Госдумы по делам национальностей.

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