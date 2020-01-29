Ашхабад, , 19:29 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об освобождении Гуванча Байрамдурдыева от должности директора государственного телерадиоканала Miras. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Байрамдурдыев уволен за то, что «не справился с возложенными на него обязанностями».

По словам туркменского лидера, «на телерадиоканале Miras демонстрировалось мало интересных передач о культурном наследии туркменского народа, внесшего достойный вклад в развитие цивилизации».

Новым главой гостелеканала президент Туркмении назначил Гульнару Чарыеву.

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