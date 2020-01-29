Чебоксары, , 19:25 — REGNUM Сложно было бы найти более подходящего кандидата на пост руководителя Чувашии, чем Олег Николаев. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрании Дмитрий Евсеев.

«Олег Алексеевич — экономист, хорошо знает проблемы республики, успел в Госдуме завести важные для будущего губернатора связи. Кстати, владеет чувашским языком, что тоже важно. Я помню, под каким давлением ему приходилось вести предыдущую избирательную кампанию. В 2015 году, будучи новичком и борясь с жесточайшим административным ресурсом, он уверенно занял второе место, легко обойдя динозавров чувашской политики. Политическая ситуация очень непростая. Николаеву придётся моментально включится в две избирательные кампании. Но я уверен, что он справится, а Чувашия получит достойного и грамотного руководителя», — заявил Евсеев.

Напомним, сегодня, 29 января президент России Владимир Путин своим указом снял с занимаемой должности главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».

Врио главы республики был назначен Олег Николаев, который до настоящего момента являлся депутатом Госдумы, а 20 января был назначен главой комитета по делам национальностей.