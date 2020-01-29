Дамаск, , 19:22 — REGNUM Самолёты ВКС России уничтожили колонну бронетехники, двигавшейся на помощь идлибским джихадистам из из турецкой зоны оккупации на севере провинции Алеппо, сообщают 29 января сирийские СМИ.

По их данным, после того как сирийская армия прорвала вторую линию обороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Маарат ан-Нуман, её главари запросили о срочной помощи.

Для этого из турецкой зоны оккупации на севере сирийской провинции Алеппо была отправлена крупная колонна бронетехники и автомашин с живой силой джихадистов.

Сирийские журналисты утверждают, что в ночь на 29 января на шоссе Африн-Азаза по колонне боевиков была нанесена серия авиаударов, в результате которых вся бронетехника была уничтожена, убиты более 40 боевиков, а ещё около сотни были ранены.

Официальных подтверждений этой информации не поступало.

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