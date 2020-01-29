Париж, , 19:21 — REGNUM В нарушении обязательств по Ливии обвинил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана его французский коллега Эммануэль Макрон, сообщает 29 января Agency France-Presse.

Макрон «В последние дни мы видели турецкие корабли с сирийскими наемниками, прибывавшие на ливийскую землю».

Французский президент напомнил, что Эрдоган на конференции по Ливии в Берлине пообещал не направлять в Ливию войска, а лишь военных инструкторов.

Напомним, Эрдоган в Ливии поддерживает Правительство национального согласия. Противоборствующая сторона в лице командования Ливийской национальной армией обвиняет его в отправке в Ливию боевиков из Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: Хафтар – наемник