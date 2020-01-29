Алеппо, Сирия, , 18:52 — REGNUM Правительственная армия Сирии очистила от боевиков несколько районов у западных окраин города Алеппо, сообщает 29 января сирийское информагентство САНА.

По данным агентства, сирийские военные взяли под контроль район Рашидин-5, бывшие склады ГСМ и комплекс оружейных складов Хан-Тумана.

Уточняется, что из этих районов террористы почти ежедневно обстреливали жилые кварталы Алеппо, в том числе и после объявления с 12 января прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, западнее города Алеппо сирийские военные 27 января прорвали оборону незаконных вооружённых формирований.

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