Кострома, , 18:50 — REGNUM Комитет солдатских матерей Костромской области выпустил книгу под названием «Обещали вернуться…», сообщает Kostroma.News.

Костромские журналисты Тамара Андреева и Алевтина Новикова написали 13 документальных очерков о молодых костромичах, погибших и получивших увечья в армии в мирное время.

К ним они отнесли жертв Чеченской войны, «дедовщины», катастроф и несчастных случаев.

В своих литературных произведениях авторы использовали письма, воспоминания и фотографии, собранные основателем Комитета солдатских матерей Костромской области Ниной Тереховой. Очерки объединили в одну книгу, она вышла тиражом 400 экземпляров.

Часть экземпляров бесплатно передадут в библиотеки Костромской области, также книгу опубликуют на сайте Комитета солдатских матерей.