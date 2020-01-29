Чебоксары, , 18:47 — REGNUM «Свершилось. Михаил Игнатьев отправлен в отставку указом президента России. Упёртость главы Чувашии, теперь уже бывшего, довела его не просто до отставки, но ещё и с утратой доверия», — заявил ИА REGNUM член ОНФ (Общероссийского народного фронта), лидер республиканского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

«Кремль ещё раз показал всем губернаторам, что не будет считаться ни с какими заслугами, если его «довести». Михаил Игнатьев, видимо, довел своими выходками. Ему давали шанс уйти нормально, но он этого не понял. С непонятливыми нынче поступают так, и другим в пример. Олега Николаева пока не тороплюсь поздравлять, поскольку ему здесь такое «наследство» оставили — разгребать и разгребать. Республика ему родная, работать он умеет. Надеюсь, что оправдает доверие народа и президента», — заключил Солдатов.

ИА REGNUM напоминает, после двух подряд скандалов глава Чувашии Михаил Игнатьев был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Врио главы Чувашии президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Олега Николаева («Справедливая Россия»).