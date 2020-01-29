Москва, 29 января 2020, 18:47 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя отрешение Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия, подчеркнул, что так будет с каждым, кто не слышит президента.
Напомним, решением Президиума Генсовета Михаил Игнатьев был исключен из «Единой России». Накануне партийная Комиссия по этике единогласно рекомендовала Президиуму Генсовета исключить Михаила Игнатьева за нарушение этических норм.
Как отметил ответственный секретарь Комиссии, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, Михаил Игнатьев «унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек».
Читайте также: Эксперт об отставке Игнатьева: «Президент не будет прощать подобных вещей»