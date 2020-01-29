Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM Федеральные власти поспешили избавить Чувашию от оскандалившегося губернатора Михаила Игнатьева в связи с приближением выборов Госдумы, которые состоятся в 2021 году. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Александр Конфисахор.

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Он предположил, что попавшие в фокус общественного внимания «непотребные» поступки Игнатьева были не первыми.

«Просто когда в инфополе с таким большим охватом попадает такой беспредел, просто уже человека надо выгонять», — сказал Конфисахор.

Напомним, Игнатьев оказался в центре скандала после того, как заявил, что критически настроенных журналистов нужно «мочить», а спустя неделю во время вручения ключей от служебных машин офицерам МЧС заставил одного из них подпрыгивать за ними по-собачьи.

29 января президент Владимир Путин отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия. Александр Конфисахор полагает, что этому предшествовали и экспертные оценки эффективности работы Игнатьева на посту главы Чувашии, но из него в любом случае решили сделать показательный пример.

«Просто было указано на понятном примере, что надо как-то себя не то что сдерживать, а подобный беспредел в широкое поле не выводить», — считает политолог.

Заметим, оперативно отреагировала на ситуацию и «Единая Россия», чьим членом до недавних пор был Михаил Игнатьев, и лишила его партбилета. Такая быстрота реакции на этические проступки не свойственна партии власти, считает Конфисахор, но с приближением выборов в Госдуму она будет проявляться всё чаще.

«Это редкость для них, реакция была быстрая и понятная — в 2021 году выборы, происходит наладка системы. В будущем на наиболее такие неадекватные действия, конечно, будет такая реакция — нужно к 2021 году подойти в спокойном инфополе», — полагает Конфисахор.