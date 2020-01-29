Москва, , 18:38 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 29 января принял главу представительства Европейского союза в Москве Маркуса Эдерера. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, в ходе встречи Эдерер официально проинформировал о предстоящем выходе Великобритании из состава Евросоюза, «в том числе модальностях начинающегося с 1 февраля «переходного периода» в отношениях Великобритании и ЕС».

Грушко отметил, что российской стороной будут тщательно изучены последствия Brexit с точки зрения его возможного влияния на отношения России с Евросоюзом и Соединённым Королевством и с учётом необходимости адаптации их договорно-правовой базы.

Сообщается, что в ходе встречи также обсуждались «некоторые другие аспекты отношений Россия-ЕС».