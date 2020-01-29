Чебоксары, , 18:40 — REGNUM Формулировка «в связи с утратой доверия» с высокой долей вероятности ставит крест на дальнейших перспективах бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева как политика. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Новый руководитель региона, на мой взгляд, гораздо более адекватен и способен придать новые импульсы как системе управления регионом, так и социально-экономическим процессам, прокомментировал политолог назначение врио главы республики Олега Николаева.

«Во всяком случае, на должности депутата Госдумы он был достаточно эффективным. Думаю, первостепенной задачей Николаева станет реабилитация имиджа власти в республике, решение острых социальных вопросов и, прежде всего, реализация национальных проектов. Полагаю, кадровое решение президента положительно скажется на уровне доверия власти в Чувашии», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия». До выборов нового главы региона, которые состоятся в сентябре 2020 года, республику возглавил Олег Николаев — депутат Госдумы седьмого созыва.

Отметим, что Чувашия стала вторым регионом России после Омской области, которую возглавил представитель «Справедливой России».