Москва, , 18:34 — REGNUM Руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына прокомментировала для ИА REGNUM отставку бывшего главы Чувашии.

«История с отставкой Михаила Игнатьева с формулировкой «в связи с утратой доверия» является очень резонансной. Именно потому, что это утрата доверия в результате именно нетактичного поведения, — отметила эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — В случае Михаила Игнатьева это было несколько историй в разницей в один или несколько дней. Мы помним, что сначала это было некорректное высказывание в адрес журналистов и блогеров, потом неуважительное поведение по отношению к пожарным на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин».

«Это некорректно и неправильно, по-хамски и с чисто человеческой точки зрения. Но тем более это недопустимо с точки зрения государственной власти, особенно с учетом последних высказываний президента о том, что госслужба — это служение гражданам. И если вы не про служение народу, не про самоотдачу на рабочем месте во благо людей, то — освободите должность», — рассказала руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ.

«В данном случае Михаил Игнатьев проявил себя некорректно и с человеческой точки зрения, и с точки зрения логики государственной службы. Человек, занимавший высшую должность в регионе повел себя за рамками тех принципов, которые находятся в логике современного управленца», — подчеркнула эксперт.

«Конечно, глав регионов и раньше отправляли в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Но это всегда было результатом их непрофессиональной работы, а не результатом некорректного поведения. Им всегда давался шанс исправить свои ошибки, всегда был временной лаг, чтобы люди сделали выводы, справились с ситуацией, либо сами ушли в отставку, если справиться с ситуацией не получалось, как в случае с бывшим главой Иркутской области Сергеем Левченко», — продолжила она свой комментарий.

«Но ситуация с Михаилом Игнатьевым наглядно иллюстрирует тот факт, что президент не спускает и не будет прощать подобных вещей. И, конечно, эта история — всем на заметку, чтобы помнили, что такое поведение непозволительно», — подытожила Дарья Кислицына.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Михаил Игнатьев был отправлен в отставку президентом России в среду, 29 января, в связи с утратой доверия.

Предыдущие выборы главы республики проходили 13 сентября 2015 года. Игнатьев от «Единой России» выиграл с результатом 65,54% голосов избирателей. Николаев занял второе место с 14,73% голосов («Справедливая Россия»).

Читайте подробнее: Путин отправил главу Чувашии в отставку в связи с утратой доверия