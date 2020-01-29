Москва, , 18:41 — REGNUM Ведущая роль в исследовании Антарктиды всегда должна быть за Россией, написал 29 января замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев «ВКонтакте».

Антарктидa. Вид из космоса NASA

Он подчеркнул, что Россия занимает ведущее место в изучении Антарктиды, и добавил:

«Нам нельзя терять позиции лидера».

Российский чиновник отметил, что накануне, 28 января, состоялось его дистанционное совещание с работающими в Антарктиде соотечественниками.

Напомним, в России отмечается год празднования 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.