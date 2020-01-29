Москва, 29 января 2020, 18:41 — REGNUM Ведущая роль в исследовании Антарктиды всегда должна быть за Россией, написал 29 января замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев «ВКонтакте».

Антарктидa. Вид из космоса
Антарктидa. Вид из космоса
NASA

Он подчеркнул, что Россия занимает ведущее место в изучении Антарктиды, и добавил:

«Нам нельзя терять позиции лидера».

Российский чиновник отметил, что накануне, 28 января, состоялось его дистанционное совещание с работающими в Антарктиде соотечественниками.

Напомним, в России отмечается год празднования 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.