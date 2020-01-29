Москва, , 18:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин в четверг, 30 января, проведёт заседание Совета по развитию местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в ходе заседания будет рассмотрена роль местного самоуправления в реализации национальных проектов.

«Участники обсудят также лучшие практики в области управления муниципальными образованиями», — сообщает пресс-служба.

Перед заседанием совета Владимир Путин намерен ознакомиться с работой Центра управления регионом Московской области.