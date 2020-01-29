Советск, , 18:26 — REGNUM Глава администрации приграничного с Литвой Советска в Калининградской области Николай Воищев сегодня, 29 января, объявил депутатам местного окружного горсовета о своей отставке. Воищев возглавлял Советский городской округ с 30 марта 2011 года. СМИ Калининградской области называют его одним из самых харизматичных и экспрессивных градоначальников региона.

Региональный портал «Клопс» вспоминает, как мэр Советска скандально закрывал городской музей истории, распорядился возить бесплатно пенсионеров старше 70 лет, судился из-за публикаций фотографий, на которых чиновник был с голым торсом и в шортах, обвинялся в злоупотреблении полномочиями, однако уголовное дело в итоге было закрыто из-за отсутствия состава преступлений.

Об отставке чиновник также заявил весьма экспрессивно. «Сегодня на заседании Совета депутатов Николай Воищев заявил, что уходит в отставку. Он быстро встал, поцеловал Сороку (мэр Советска Наталья Сорока) и выбежал из зала. Мы посчитали, что это неуважение к нам — вот так без предупреждения, без внесения в повестку заседания, без объяснений объявить об отставке и уйти — поэтому не стали голосовать за принятие его отставки и тоже почти все покинули зал», — цитирует слова местного депутата Николая Лапина портал «Новый Калининград».

Причины своего решения чиновник до сих пор не объяснил. «Я счастлив, что свободен и могу воспитывать шестерых детей», — такое короткое сообщение было отправлено на телефон корреспондента «Комсомольской правды — Калининград» после множества безуспешных звонков с просьбой прокомментировать ситуацию.