Страсбург, Франция, , 18:10 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) не исключил, что скандал с отменой визита парламентской делегации Нидерландов в Россию мог быть спровоцирован заранее, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

«Не исключаю, что скандал с отменой визита парламентской делегации Нидерландов в Россию мог быть заранее спровоцирован. Приглашение посетить Москву и провести серию консультаций по линии Государственной думы было направлено за моей подписью далеко заблаговременно, и нидерландская сторона могла сформировать состав делегации без фигурантов «чёрных списков», — сказал Слуцкий.

Удивление парламентария вызывает также перенесение обсуждения вопроса в медийную плоскость с учётом высказывания всех озабоченностей российской стороны по дипломатическим каналам.

«Поэтому я не исключаю, что заявленное намерение приехать со стороны Нидерландов было изначально игрой на публику», — указал он.

При этом Слуцкий снова подтвердил готовность к контактам с парламентариями Нидерландов и с комитетом по иностранным делам Второй палаты.

«Депутаты Госдумы вполне конструктивно общаются с ними на международных площадках, в том числе ПАСЕ. Надеюсь, что со временем столь деструктивная позиция будет пересмотрена, и, возможно, даже удастся провести совместное заседание внешнеполитических парламентских комитетов», — сказал глава комитета Госдумы.

Касаемо «чёрных списков» он уточнил, что «это абсолютно зеркальная проекция на развязывание санкционной войны со стороны Евросоюза».

«И здесь странам ЕС пенять нужно только на себя», — заключил он.

Посольство Нидерландов сообщило, что парламент страны отменил запланированный на февраль визит в Россию после того, как одному из депутатов отказали во въезде. Речь идет о политике из партии «Демократы 66» Шурде Шурдсме из-за его агрессивных высказываний в адрес Москвы.