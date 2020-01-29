Москва, , 18:03 — REGNUM Отставка Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии закономерна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил депутат Госдумы, ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко.

Михаил Игнатьев Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что в последнее время позволял себе теперь уже бывший глава Чувашии, не вписывается в задачу, которую ставил перед нами президент. И именно поэтому партия заняла принципиальную позицию и исключила из своих рядов Михаила Игнатьева за поступки, которые, на наш взгляд, несовместимы ни с членством в партии «Единая Россия», в правящей партии, ни с должностью главы региона. И как логичное продолжение, ожидаемое продолжение последовала его отставка», — отметил Ревенко.

Он напомнил, что в послании Федеральному собранию, обращаясь к парламенту, к главам регионов, президент говорил о самом важном, чем должны заниматься все руководители — служить людям и отдавать полностью себя на благо людей.

«Всем руководителям от муниципального депутата до чиновника высокого ранга нельзя забывать о том, что сказал нам президент: служите людям. Уважительно относиться к людям, не позволять себе хамство и чванство. Это нетерпимо в современном обществе. Относиться нужно к людям исключительно уважительно, нельзя себя ставить выше других, и это, на мой взгляд, одно из условий успешной работы на любом посту», — подчеркнул Ревенко.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля. Игнатьев был освобожден от должности «в связи с утратой доверия», говорится в сообщении. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Олег Николаев.

Ранее манера Игнатьева вручать ключи МЧС от противопожарной техники вызвала скандал.