Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Депутаты Ленинградской области сразу же в трёх чтениях приняли законопроект, согласно которому оборот снюсов и смесей для электронных сигарет на территории региона запрещен. Увеличиваются штрафы за продажу никотиносодержащих смесей детям. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе областного Законодательного собрания.

Таким образом в регионе установлен запрет на изготовление и распространение некурительных изделий, имеющих в себе никотин или его производные. Этим парламентарии хотят остановить распространение снюсов и прочих подобных смесей по территории региона, из-за употребления которых уже отравилось несколько детей.

«В целях защиты жизни и здоровья граждан Ленинградской области, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, обеспечения общественной безопасности, охраны здоровья граждан», — говорится в сопроводительной записке к законопроекту.

Новым законом вносятся изменения в существующий с 2017 года областного закона «О регулировании отдельных вопросов розничной продажи электронных систем доставки никотина», а также увеличиваются штрафы, предусмотренные региональным правительством еще в 2003 году.

Теперь за розничную продажу жидкости для электронных сигарет несовершеннолетним продавец понесет наказание в виде штрафа: для граждан от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей и юридических от 50 до 80 тысяч рублей. Правом составления протоколов наделены местные власти.

«Предложенный законопроект был принят сегодня сразу в трёх чтениях», — отметили в ЗакСе Ленобласти.

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Напомним, что сегодня же в соседнем Петербурге был принят законопроект, устанавливающий штрафы за продажу снюсов несовершеннолетним.