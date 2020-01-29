Ростов-на-Дону, , 17:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону покидает пост начальник пресс-службы администрации областного центра. Мария Давыдова передала соответствующее заявление на увольнение сегодня, 29 января, пишет портал Don24.ru со ссылкой на собственный источник в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что Давыдову подозревают в превышении должностных полномочий. Чиновница стала фигурантом уголовного дела после выявленных нарушений при проведении торгов.

В настоящее время Мария Давыдова находится под домашним арестом.