Симферополь, , 17:28 — REGNUM Член Общественной палаты Крыма Андрей Малыгин предложил закрепить в Конституции право на защиту соотечественников в любой точке мира. Об этом он заявил 29 января во время общественного обсуждения изменений в Конституцию РФ в Симферополе.

«Не надо забывать о тех, кто остался за пределами отечества не по своей воле, о тех миллионах русских людей, которые живут сейчас на Украине, о гражданах Донбасса, которые ведут там свою борьбу. Если мы не можем прописать в конституции возможность воссоединения, то должны прописать обязанность государства по поддержке соотечественников, поддержке русского языка, их культуры и их носителей, и защиты их в любой точки планеты», — отметил Мальгин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан и реформирования Конституции.

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