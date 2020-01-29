Берлин, , 17:28 — REGNUM Историю нельзя ни переписывать, ни превращать в оружие, заявил 29 января германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе публичного мероприятия.

Выступая в бундестаге на собрании, посвящённом 75-летию освобождения Освенцима от нацистов, Штайнмайер напомнил, что именно немцы сгоняли людей в концлагеря во время Второй мировой войны.

Штайнмайер «Это были немцы, это делали они! Точно так же мы должны препятствовать ситуации, когда памятью манипулируют».

Он отметил, что исторические вопросы нужно открыто обсуждать, обмениваться мнениями. Но это не должно происходить «под кнутом политики».

Штайнмайер «История не должна становиться оружием».

Напомним, лагерь смерти Освенцим был построен нацистами на территории Польши в 1940 году. В нём были до смерти замучены 1,4 млн человек с 1941 по 1945 гг.

Освобождён лагерь был Красной армией 27 января 1945 г. К этому времени в Освенциме находились более семи тысяч человек.