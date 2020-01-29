Вильнюс, , 17:14 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 29 января, отклонило предложение, поддержанное в парламенте, назначать надбавку в размере 42 евро всем одиноким пенсионерам, вне зависимости от их доходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом предлагалось упразднить вдовью пенсию в размере 26 евро.

В правительстве посчитали, что выплаты всем пенсионерам, не взирая на их финансовое положение, искажают справедливую помощь государства, которая должна оказываться через различные выплаты и льготы только в том случае, если такое лицо в зоне риска бедности, то есть его доходы не соответствуют возможностям достойной жизни.